В посольстве РФ приветствовали желание США обсудить гарантии безопасности

Желание США обсуждать принцип неделимой безопасности можно приветствовать, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне. Однако американские коллеги интерпретируют концепцию однобоко, отметили российские дипломаты в Facebook.

Приветствуем тот факт, что американские коллеги наконец «дозрели» до обсуждения принципа неделимой безопасности, центрального в деле поддержания мира и стабильности в европейском регионе. Однако США по-прежнему однобоко интерпретируют данную концепцию, — подчёркивается в сообщении дипмиссии.

В посольстве считают, что Вашингтон, акцентируя внимание на праве стран выбирать военные союзы, умалчивает об обязательстве не укреплять безопасность за счёт других государств.

Лицемерно твердят о праве НАТО на дальнейшее расширение, отрицая тот факт, что приближение военной инфраструктуры Альянса к российским границам представляет для нас экзистенциональную угрозу, — заключили в дипмиссии.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин заявил: Россия выступает категорически против расширения НАТО за счёт новых членов. Альянс двигается в сторону России и в этой ситуации говорить, что Москва действует агрессивно, нелогично, отметил российский лидер после пятичасовой беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Путин до этого напомнил, что в стратегии НАТО Россия названа главной угрозой безопасности.