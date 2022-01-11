В посольстве РФ ответили на слова Шерман о «вызванном Россией кризисе»

Посольство РФ в Вашингтоне заявило, что слова представителей американской администрации о вызванном Россией кризисе безопасности являются переворачиванием фактов. Так в дипмиссии в Twitter ответили на выступление первого замгоссекретаря Уэнди Шерман отметившей, что необходим ответ на «созданный Россией кризис безопасности».

Заявление замгоссекретаря о «кризисе безопасности, вызванном Россией», в добрых традициях администрации США. Официальные лица часто переворачивают факты с ног на голову, — подчеркнули в посольстве.

Дипломаты считают, что слова Шерман находятся в одном ряду с «безосновательным заявлением бывшего министра обороны, который в 2014 году заявил, что Россия стоит на пороге НАТО».

Ранее стало известно, что военно-политическое доминирование США в течение последних 30 лет прекратилось, заявил член президиума Совета по внешней и оборонной политике Андрей Безруков. Соотношение сил меняется, и Россия является для Штатов конкурентом в связке с Китаем. Россия — силовой блок, с которым они не знают, что теперь делать, отметил он.