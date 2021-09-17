В посольстве рассказали о голосовании на выборах в Госдуму на Украине

На участках, открытых на Украине, на выборах в Госдуму РФ проголосовали почти 400 избирателей. Об этом сообщает посольство РФ в Киеве.
Участки для голосования были открыты в посольстве России в Киеве, генконсульствах в Харькове, Одессе, Львове. В настоящее время идёт подсчёт голосов.
Явка по Киеву — 194 человека, Одесса — 83 человека, Харьков — 70 человек, Львов — 45 человек, —
сообщилив российском посольстве.
Там добавили, что ситуация в день голосования была спокойной, обошлось без инцидентов.
Ранее сообщалось, что партия «Единая Россия» лидирует на выборах в Государственную думу после обработки 20,06% протоколов. Она набрала 42,92% голосов избирателей.