В посольстве рассказали о голосовании на выборах в Госдуму на Украине

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На участках, открытых на Украине, на выборах в Госдуму РФ проголосовали почти 400 избирателей. Об этом сообщает посольство РФ в Киеве.

Участки для голосования были открыты в посольстве России в Киеве, генконсульствах в Харькове, Одессе, Львове. В настоящее время идёт подсчёт голосов.

Явка по Киеву — 194 человека, Одесса — 83 человека, Харьков — 70 человек, Львов — 45 человек, — сообщили в российском посольстве.

Там добавили, что ситуация в день голосования была спокойной, обошлось без инцидентов.

Ранее сообщалось, что партия «Единая Россия» лидирует на выборах в Государственную думу после обработки 20,06% протоколов. Она набрала 42,92% голосов избирателей.