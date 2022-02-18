В посольстве отвергли причастность РФ к кибератакам на Украину

Россия не имеет никакого отношения к кибератакам на банки Украины, в которых её обвиняют американские власти. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в США. Текст опубликован в аккаунте диппредставительства в Twitter.

Категорически отвергаем безосновательные заявления администрации (США) и отмечаем, что Россия не имеет никакого отношения к упомянутым событиям и в принципе никогда не проводила и не проводит «злонамеренных» операций в виртуальном пространстве, — говорится в сообщении.

Ранее советник президента США по кибербезопасности Энн Нойбергер заявила, что в распоряжении Вашингтона имеются некие технические данные, подтверждающие передачу ГРУ «больших объёмов данных на IP-адреса на Украине. По словам советника, российское правительство несёт ответственность за кибератаки на банки Украины, совершённые на прошлой неделе.

Данные заявления в посольстве РФ охарактеризовали «откровенно антироссийскими».

Ранее Центр информационной безопасности Украины заявил о DDoS-атаке на сайты Минобороны, вооружённых сил, ПриватБанка и Ощадбанка: сообщалось, что там проводится проверка систем и подключаются дополнительные серверы. После кибератак на украинские правительственные сайты Microsoft создала безопасный канал связи для правительства Украины с целью обмена информацией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю неизвестно о причастности российских хакеров к кибератакам на сайты Минобороны Украины, ПриватБанка и Ощадбанка. Обвинения России в данном инциденте вполне ожидаемы, отметил он.