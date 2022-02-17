В Польше намерены построить забор на границе с Россией

Власти Польши планируют построить забор на границе с Россией, заявил заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич, отвечая на вопрос радиостанции ZET о возможном возведении заграждения на границе с Калининградской областью, передаёт РИА Новости. Он отметил, что строительство пока не началось.

Мы не строим стену на польско-российской границе, мы только планируем. <...> Это действия, которые есть в планах Пограничной стражи, — сказал Скуркевич.

25 января Польша начала строительство забора на границе с Белоруссией на фоне миграционного кризиса. Заграждение будет достигать 5,5 метра в высоту. Работы стартовали с установки и бетонирования свай. Перед этим Польша предупредила Белоруссию о возможности полного закрытия границы.

Сейчас Погранстража Польши подписала уже три договора на строительство заграждения, общая длина которого составит 186 километров. Работы будут одновременно вестись на четырёх участках.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они попытались штурмовать кордон, но попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.