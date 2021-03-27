В Польше готовы к диалогу с РФ для нормализации отношений

https://static.news.ru/photo/7ef4b754-8f9f-11eb-a8a7-96000091f725_660.jpg Фото: commons/Ministry of Foreign Affairs of Poland/wikimedia.org

Нормализация отношений Польши и России возможна, заявил польский посол в РФ Кшиштоф Краевский.

По его словам, Варшава «может предложить России многое», нужна лишь воля к равноправному диалогу на основе соблюдения международных обязательств.

Считаю, что нормализация в отношениях возможна. Я говорю это не как профессиональный дипломат в первом интервью российской аудитории. Я говорю это как поляк и европеец, обеспокоенный мировыми политическими трендами, — подчеркнул Краевский.

Он добавил, что польская сторона открыта к переговорам и лично будет их искать, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что в Польше выразили несогласие с предложением России о моратории на размещение ракет, которые ранее были запрещены договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как пояснил Кшиштоф Краевский, его страна не готова брать на себя обязательства в одностороннем порядке. Он заметил, что российские вооружённые силы регулярно проводят оперативное развёртывание военных комплексов по всей территории РФ.