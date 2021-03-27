В Польше готовы к диалогу с РФ для нормализации отношений

Нормализация отношений Польши и России возможна, заявил польский посол в РФ Кшиштоф Краевский.
По его словам, Варшава «может предложить России многое», нужна лишь воля к равноправному диалогу на основе соблюдения международных обязательств.
Считаю, что нормализация в отношениях возможна. Я говорю это не как профессиональный дипломат в первом интервью российской аудитории. Я говорю это как поляк и европеец, обеспокоенный мировыми политическими трендами, — подчеркнул Краевский.
Он добавил, что польская сторона открыта к переговорам и лично будет их искать,
Ранее NEWS.ru писал, что в Польше выразили несогласие с предложением России о моратории на размещение ракет, которые ранее были запрещены договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как пояснил Кшиштоф Краевский, его страна не готова брать на себя обязательства в одностороннем порядке. Он заметил, что российские вооружённые силы регулярно проводят оперативное развёртывание военных комплексов по всей территории РФ.