Сенатор от Крыма, член Совфеда Сергей Цеков в разговоре с NEWS.ru прокомментировал заявление заместителя главы Россотрудничества Натальи Поклонской о том, что буквы V и Z, которые российские военные наносят на боевую технику, являются символами скорби. По его словам, бывший генпрокурор республики заблудилась в оценках происходящего, так как работала в прокуратуре Украины и не понимает, что в стране есть нацизм.

Она, конечно, заблудилась в своих оценках происходящего, не может объективно оценить, в принципе, ситуацию. Легко призывать к миру, к сохранению жизней. Z — символ спецоперации РФ на Украине, которая проводится для того, чтобы расправиться с украинскими нацистами, — считает собеседник.

Цеков предположил, что Поклонская просто не смогла избавиться от своего прошлого, так как работа в прокуратуре сильно сказалась.

Она, думаю, не признаёт, что нацизм есть на Украине. Она — человек этой системы, она работала в этой системе, в прокуратуре Украины, причём в самые непростые времена. Я думаю, она прекрасно видела, что там происходит. Если для неё героем оказался Виктор Пшонка — экс-генпрокурор Украины, — то понятно с ней. Она так и не смогла избавиться от своего прошлого. Она в плену своего прошлого, в плену своей прокурорской украинской карьеры, подвергая сомнению все наши действия, — подчеркнул сенатор.

Политик предположил, что Поклонской необходимо время, чтобы до конца разобраться в ситуации.

В вопросах мира и согласия на Украине она была фактически на стороне тех, кто милитаризировал Украину. Заблудилась она, как говорится, плюрализм в отдельно взятой голове, не может разобраться, что к чему. Надо время, чтобы разобраться, а не высказываться в ситуации, когда её из ничего сделали каким-то символом, они этим пользуются. Оно и вымещается где надо и где не надо, — подытожил спикер.

Ранее Поклонская в интервью Маше Майерс на YouTube-канале «Живой гвоздь» назвала буквы V и Z, которые российские военные наносят на боевую технику, символами скорби. Трофимов с этим не согласился и подчеркнул, что эта точка зрения не совпадает с позицией Вооружённых сил России, находящихся на передовой. Глава Россотрудничества Евгений Примаков пообещал сделать выводы после заявления своего заместителя.