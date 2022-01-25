В Питере у президента будет много дел

Если не вмешаются субъективные политические и пандемийные факторы, Владимир Путин начнёт 26 января свой запланированный визит в родной город. Президент всегда с удовольствием возвращается на свою малую родину, которая время от времени становится не только культурной, но и дипломатической столицей страны. Не так давно он принимал на берегах Невы Александра Лукашенко и проводил неформальную предновогоднюю встречу глав стран СНГ.

И на этот раз предлог для возвращения в Питер у Путина более, чем серьёзный. 27 января отмечается семьдесят восьмая годовщина окончательного снятия ленинградской блокады. Хорошо известно, что одни близкие родственники президента пережили все её ужасы, а другие защищали город на передовой линии обороны колыбели трёх революций. Поэтому традиционное возложение цветов к памятнику на Пискаревском кладбище для главы государства отнюдь не просто дань памяти героям минувшей войны. А глубоко личный, эмоциональный жест. А заодно недвусмысленный ответ тем любителям исторических реконструкций в либеральной среде, задававшихся публично абсурдным вопросом, а не лучше ли было бы сдать Ленинград, объявив его «свободным городом», как Париж.

Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов Global Look Press

Но помимо участия в траурной церемонии, проведения в режиме онлайн заседания с правительством и переговоров с представителями итальянских деловых кругов, президент явно найдёт время для того, чтобы напрямую вмешаться в нездоровую ситуацию, которая на глазах всей страны сложилась в городе, провозглашённом и культурной столицей. А два клипа Сергея Шнурова, вдруг вернувшего себе маску ниспровергателя устоев, превратили питерские снежные и мусорные коллапсы в самое настоящее явление контркультуры. Причём любой анализ ситуации неизбежно связывает усиленную «подсветку» управленческих провалов, включая и спешное клипмейкерство, с внутриэлитным конфликтом.

Понятно, что, вопреки некоторым поспешным прогнозам, Владимир Путин не отправляется в Санкт-Петербург заодно и для того, чтобы снять губернатора. Александр Беглов был кандидатурой самого президента, его избрание прошло, как говорится, не без трудностей. Кремль постоянно активно поддерживал губернатора, де-факто опровергая многочисленные слухи о скором переводе «дяди Саши», как называют Беглова в Питере, в Совет федерации. Притом, что такие прогнозы о продолжении его карьеры циркулируют уже года полтора.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов Zamir Usmanov/Global Look Press

Видимо, и на этот раз Беглов получит поддержку президента, который уделит время для личной беседы с ним. А в нашей «византийской системе» это уже выражение весомой поддержки главы государства. К тому же уже предприняты решительные шаги, дабы положить конец реальному, а, может, и искусственно нагнетаемому конфликту в среде питерских элит. Во всяком случае, и Александр Беглов, и Евгений Пригожин уже публично опровергли любые личные противоречия и попытки друга скомпрометировать. Притом, что предложенный Пригожиным план реформирования системы школьного питания Смольный отверг с порога, сославшись на то, что его осуществление привело бы к банкротству комбинатов питания.

Открытым, правда, остается вопрос, а ответит ли кто-то за все столь ощутимые населением Питера неудобства? Но это, видимо, уже вопрос, с которым придётся разбираться самому Смольному.