В Питере не пить: на Новый год

Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал ограничить передвижение россиян между регионами, городами и весями с целью хотя бы таким образом прервать цепочки распространения коронавирусной заразы. Но даже последовавшее опровержение свидетельствует только о том, что идея эта обсуждается. Ещё раньше власти Санкт-Петербурга обратились к дорогим россиянам с призывом не приезжать в город на Неве на Новый год.

Да и что там делать в праздники, если кроме улиц и проспектов в Петербурге закрыто будет всё, что обычно компенсирует местный специфический климат — театры, музеи, кафе и рестораны. Надо сказать, что такое решение команды петербургского губернатора Александра Беглова оказалось полной неожиданностью для местного бизнеса, который в значительной степени подпитывается как раз туризмом. В ответ на такие действия властей рестораторы, например, даже составили «Карту сопротивления», где отмечены кафе и другие места отдыха, которые выступают против запрета на работу во время новогодних праздников.

В самой тяжёлой ситуации оказались отельеры, поскольку традиционно значительная часть гостиничных номеров была забронирована заранее. Россияне демонстрировали праздничный оптимизм, надеясь, видимо, на свой врождённый иммунитет. Теперь бронь снимается по причине объявленного форс-мажора, и владельцам гостиничного бизнеса надо как-то возвращать средства. Даже если комнаты были забронированы на основе безвозвратного тарифа.

Между тем до самого последнего времени, несмотря на дефицит коечного фонда в больницах и значительный рост показателей инфицирования горожан COVID-19, Смольный смотрел на ситуацию с пандемией в городе как бы сквозь пальцы. Понятно, что никто и не вспоминает нынче о предвыборном обещании Беглова, посулившего петербуржцам триллионный городской бюджет. Но наполнять городскую казну всё-таки нужно. И по сравнению с той же Москвой антиковидные меры выглядели куда более либеральными.

Всё поменялось после попавших в Интернет кадров с концерта популярного рэпера Басты, на которых пользователи соцсетей увидели забитый до предела стадион и тысячи пританцовывавших зрителей без масок и стоящих плечом к плечу. Между тем на двух концертах музыканта побывало почти 12 тысяч поклонников.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Самое примечательное, что такую информационную бомбу первым «взорвал» Сергей Боярский, депутат Госдумы и сын популярного актёра, известного своей близостью к властям. Собственно, петербургский политический мир далеко неоднороден. И показной демарш Боярского-младшего многими был воспринят как удар по клану Ковальчуков, которым приписывают основное влияние на нынешнюю городскую правящую команду. Заодно история с концертами оказалась и прямым ударом по позициям губернатора Беглова, которые и так далеко не безупречные.

В результате городские власти, правильно расценив острый сигнал, принялись с места в карьер наводить жёсткий порядок, нанеся удар по местному малому и среднему бизнесу. А на вопрос деловых кругов, попавших под пресс ограничений, о возможных компенсациях из городской казны вице-губернатор Евгений Елин ответил весьма доходчиво и лаконично: мол, в году есть 365 дней. А значит, будет возможность заработать и компенсировать потери. Но бизнес требует разрешить работать с соблюдением требований Роспотребнадзора и с введением QR-кодов. В противном случае — обещаны банкротство тысяч предприятий и массовая безработица.

С одной стороны, причины жёсткой реакции петербургских властей лежат, как мы видим, глубже чисто медицинских мотивов. Надо было срочно продемонстрировать оперативность реакции. С другой, в целом по стране будет делаться ставка на новогодние каникулы в надежде прервать те самые цепочки распространения инфекции. Даже существуют предположения, что каникулы в этом году будут дольше обычных. Ясно, что второго локдауна стране не вынести, но с марафоном инфекции надо что-то делать.