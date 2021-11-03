В Пентагоне заявили о начале эпохи повышенной нестабильности

Мир входит в эру повышенной стратегической нестабильности, это связано с формированием трёх центров силы — России, Китая и США. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерал Марк Милли на форуме по безопасности, организованной Аспенским институтом, передаёт ТАСС.

Мы вступаем в мир с тремя полюсами [силы], когда Соединённые Штаты, Россия и Китай — все являются великими державами, — сказал Милли.

По его мнению, наступающая эпоха будет более стратегически нестабильной, чем в последние «40, 50, 60 или 70 лет». Глава КНШ подчеркнул повышенное значение поддержания «мира между великими державами»

И мы [США], Россия, Китай, а также все остальные, все союзники и партнёры [Вашингтона], должны быть очень, очень осторожны <...> в плане того, как действуем друг с другом в перспективе, — резюмировал Милли.

Ранее президент России Владимир Путин высказал мнение по поводу третьей мировой войны. По словам главы государства, в этом случае существует угроза полного взаимного уничтожения. Он добавил, что на странах, обладающих ядерным оружием, лежит огромная ответственность.