В ПАСЕ пришли в ужас от сообщений о намерении ЦРУ убить Ассанжа

Серьёзную обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что ЦРУ, предположительно, обсуждало возможность физической ликвидации основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, высказал генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по защите информаторов, депутат из Нидерландов Питер Омцигт. Его слова приводит РИА Новости.

По данным ряда СМИ, в 2017 году американские чиновники и руководство ЦРУ обсуждали возможность убийства основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа во время его нахождения в укрытии в посольстве Эквадора.

Омцигт напомнил о существовании резолюции ПАСЕ, принятой в 2020 году и содержащей призыв к запрету на экстрадицию Ассанжа в США. В этой связи парламентарий призвал немедленно освободить журналиста.

Ассамблея уже ясно дала понять, что задержание и уголовное преследование Ассанжа создаёт опасный прецедент для журналистов. Эти сообщения только усиливают нашу озабоченность по поводу того, что с Ассанжем могут поступить самым несправедливым образом, — подчеркнул Омцигт.

Ранее сообщалось, что эквадорское правосудие признало недействительным гражданство страны, предоставленное основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Защиту активиста официально уведомили об этом.