В ОП возмутились приостановкой проекта о сохранении духовных ценностей

Первый зампред комиссии Общественной палаты России по вопросам демографии, семьи и детей Павел Пожигайло выразил возмущение по поводу того, что Министерство культуры РФ приостановило обсуждение проекта о сохранении духовных ценностей. В интервью «Царьграду» он выступил против деятелей культуры, которые раскритиковали инициативу Минкульта.

Получается, что в нашей стране вот эти 50 человек, среди них тот же кинорежиссёр Александр Сокуров, в конечном итоге определяют, как жить нашим детям. Я сказал в Общественной палате, где мы обсуждали этот вопрос: я не хочу, чтобы люди из этого списка, как правило, не имеющие детей, семей и исповедующие странные ценности, формировали и навязывали мне и моим детям, как нам жить в своей стране, — заявил Пожигайло.

Ранее деятели кинематографа раскритиковали проект Минкульта об основах госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. По их мнению, он в нынешнем варианте может навредить культуре, так как контроль кинопроизводства грозит упрощением и ухудшением качества отечественных фильмов и сериалов.

Интерес граждан к этой инициативе привёл к активному голосованию за и против на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов — возможно, с накруткой голосов. Политолог Константин Калачёв выразил мнение, что Минкульт не ожидал сильной негативной реакции, которая поступала даже от лояльных властям деятелей культуры.