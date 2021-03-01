В ООН Россию назвали ответственной за «попытку убийства» Навального

https://static.news.ru/photo/666d306a-7aa2-11eb-b7b4-96000091f725_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Спецдокладчики ООН по внесудебным казням и свободе слова Аньес Каламар и Ирен Хан назвали Россию ответственной за «попытку убийства» оппозиционера Алексея Навального в 2020 году. Речь идёт о так называемом отравлении «Новичком».

Целью нашего расследования было определить степень государственной ответственности при попытке совершения этого убийства. Наше заключение, что Россия ответственна в этом покушении на убийство, — заявила Каламар.

Она напомнила, что газ «Новичок» был разработан в СССР и его производят только в России. Также, по её словам, российская сторона периодически применяет это отравляющее вещество, передаёт РИА Новости.

Навальный был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания оппозиционера в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии из-за отравления.

Ранее NEWS.ru писал, что постпреды Евросоюза согласовали антироссийские санкции из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. Они уже отправили свои предложения на утверждение министрам.