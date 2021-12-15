В ООН рассказали об информационной кампании Запада против России

Заместитель постпреда России Анна Евстигнеева заявила в Совбезе ООН, что некоторые западные страны участвуют в скоординированной информационной кампании против Москвы. По её словам, при этом сами страны имеют «печальную историю» массовых преступлений против целых народов, сообщает РИА Новости.

На заседании Совбеза ранее выступил зампостпред Великобритании Джеймс Роскоу, который выразил сожаление «в связи с сообщениями о том, что российская ЧВК „Вагнер“ продолжает ущемлять права человека в ЦАР». По утверждениям дипломата, россияне подрывают работу международных миротворцев. С похожими заявлениями выступили также дипломаты из Франции и Эстонии.

Что касается озвученных рядом стран обвинений в адрес России, то ничего нового в этих информационных вбросах нет. Обращаем внимание на то, что все высказавшиеся страны и те, которые, скорее всего, затронут эту тему после меня, имеют весьма печальную историю дестабилизации стран не только в Африке, а также массовых преступлений против целых народов, — подчеркнула Евстигнеева.

По её мнению, занявшие такую позицию государства «далеко не безупречны», из-за их военного вмешательства зачастую гибнет много гражданских лиц.

Поэтому не можем рассматривать заявления этих коллег по совету в отношении ЦАР, кроме как лицемерную, завистливую и скоординированную информационную кампанию, — заявила дипломат.

ЦАР, как и другие страны, имеет суверенное право выбирать партнёров для борьбы за безопасность, добавила она.

Ранее стало известно, что Евросоюз официально ввёл санкции против ЧВК «Вагнер» за её действия в Сирии, Ливии и на Украине. В список включены восемь физических и трое юридических лиц из России. Санкции предусматривают запрет на въезд в страны ЕС и замораживание активов, а также запрет на сотрудничество. Решение было принято на совещании глав МИД ЕС в Брюсcеле.