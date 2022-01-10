В ООН прокомментировали переговоры России и США по гарантиям безопасности

Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик высказался о проведении переговоров российской и американской делегаций по гарантиям безопасности. Он отметил, что Организация приветствует проведение консультаций. Об этом сообщает ТАСС.

Мы всегда приветствуем диалог на высоком уровне, особенно между двумя постоянными членами Совета Безопасности ООН, — заявил Дюжаррик.

Пресс-секретарь генсека ООН отметил, что на данный момент организацией изучаются рассмотренные в ходе переговоров вопросы.

Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед заседанием Комиссии НАТО — Украина в Брюсселе заявил, что НАТО приветствует готовность России к диалогу по безопасности. По его мнению, переговоры с Москвой могут стать началом процесса консультаций по договору, который предотвратит будущие конфликты в Европе.

Ранее сообщалось, что заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман после переговоров американской и российской сторон по гарантиям безопасности заявила, что Вашингтон не будет обсуждать вопросы, касающиеся других стран, без участия представителей этих государств. Так она ответила на один из пунктов проекта договора, предложенного РФ.