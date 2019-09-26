https://static.news.ru/photo/55f143da-e06f-11e9-baba-fa163e074e61_660.jpg Фото: UN General Assembly/flickr.com

Секретариат ООН в курсе проблемы с отказом в визах для российской делегации на 74-й сессии Генассамблеи, однако пока не готов комментировать эту ситуацию. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

У меня сейчас нет комментариев. Вероятно, по этому вопросу лучше обратиться к американской стороне, — цитирует его ТАСС .

Ранее десять участников делегации из РФ не получили визы в США. Они должны были вылететь для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН. В Госдепе отказались комментировать такое решение. Тем временем глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что российская сторона подготовит ответ на отказ Соединённых Штатов выдать визы российским дипломатам. Политик не стал говорить о конкретных мерах, пообещав, что это будет «сюрприз», писал News.ru.