В ООН оценили «щедрое» предложение Путина о вакцине от COVID-19

https://static.news.ru/photo/03285a68-fd5f-11ea-a62b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Организация Объединённых Наций поблагодарила президента РФ Владимира Путина за предложение по бесплатному обеспечению её сотрудников российской вакциной от коронавируса. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик назвал это актом щедрости.

Мы благодарим президента Путина за его щедрое предложение, которое будет изучено нашими медицинскими службами, — сказали РИА Новости в офисе.

Ранее российский лидер в своём выступлении на Генассамблее ООН предложил передать сотрудникам организации вакцину от коронавируса на безвозмездной основе. Он также отметил, что Москва готова оказать представителям ООН всю необходимую квалифицированную помощь в борьбе с COVID-19.

Как писал NEWS.ru, Путин на совещании с членами правительства 11 августа заявил, что в стране зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19, которую якобы уже опробовала на себе одна из его дочерей. Препарат «Гам-Ковид-Вак» создали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи (НИЦЭМ), хотя разработка прошла лишь два из необходимых по международным стандартам трёх этапов испытаний. Ранее на это указывала Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) в письме министру здравоохранения Михаилу Мурашко.