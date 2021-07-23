В ОНФ оценили идею эсеров переименовать Волгоград в Сталинград

«Глупостью» и «популизмом» назвал предложение партии «Справедливая Россия — За правду» переименовать Волгоград в Сталинград член регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Константин Глушенок. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее сопредседатель СРЗП Захар Прилепин рассказал, что в партии разрабатывается законопроект о возвращении Волгограду его предыдущего названия. По словам Глушенка, подобные идеи возникают давно и эсеры далеко не первые, кто намеревается произвести процедуру переименования.

Были другие попытки. Только само переименование, как бы пышно они о нём ни говорили, <...> — это абсолютная глупость, <...> просто популизм, — сказал представитель ОНФ.

Глушенок считает, что вести речь о переименовании Волгограда можно только в ключе возвращения ему исконного имени — Царицын. Что касается фигуры Сталина, то она, по словам общественника, противоречива, и далеко не все граждане поддержат возвращение городу данного названия.

Волгоград до 1925 года носил название Царицын, с 1925-го по 1961-й назывался Сталинградом.

Ранее сообщалось, что Захар Прилепин предложил председателю КПРФ Геннадию Зюганову создать коалицию в новой Думе.