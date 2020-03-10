https://static.news.ru/photo/e17a7532-62d5-11ea-bfb6-fa163e074e61_660.jpg Михаил Кузнецов Фото: onf.ru

Новая Конституция — это смена эпохи в жизни России, поэтому будет логичным ведение отсчёта президентских сроков с момента принятия поправок в основной закон. Такого мнения придерживается руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов.

По его словам, граждане страны не хотят ограничивать возможность действующего президента Владимира Путина управлять Россией сколько потребуется, передаёт ТАСС.

Предложение о снятии ограничения на количество президентских сроков высказала депутат Госдумы Валентина Терешкова. Соответствующая поправка была внесена на рассмотрение нижней палаты парламента и принята при поддержке 380 депутатов. Против проголосовали только 43.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин высказался против продления собственных полномочий. Он заявил, что власть не должна быть связана с одним человеком.