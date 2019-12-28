https://static.news.ru/photo/44b812d0-295b-11ea-9e6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/facebook.com

Министерство обороны РФ потратило более 1,5 трлн рублей на закупку вооружений и мероприятия в рамках гособоронзаказа.

Чтобы обеспечить установленные темпы оснащения войск и сил современными видами вооружения и техники, более 68 % этих средств было направлено на серийные комплектные закупки высокотехнологичных образцов, — рассказал замминистра обороны Алексей Криворучко в интервью газете «Красная звезда».

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что вооружённые силы РФ за текущий год повысили боевые возможности на 14%. Он также отметил, что в 2019 году проводилось плановое перевооружение войск, в ходе которого доля нового и модернизированного оборудования достигла 68,2%, а исправность техники — 95%. Глава Минобороны добавил, что помимо этого выросла готовность ВС к выполнению задач по предназначению, писал NEWS.ru