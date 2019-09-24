https://static.news.ru/photo/738aa850-ded0-11e9-a49b-fa163e074e61_660.jpg Елена Сутормина Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Отказ выдавать американские визы членам российской делегации, которая должна была принимать участие в Генассамблее ООН, является проявлением неуважения со стороны США ко всей организации. Такое мнение высказала председатель комиссии Общественной палаты (ОП) по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Она назвала произошедшее вопиющим нарушением международного права.

В данном случае США являются всего лишь территорией, на которой проходит Генеральная ассамблея международной организации, в которую входят почти все государства мира, — это неуважение ко всем участникам, — цитирует Сутормину РИА Новости .

Представитель ОП отметила, что действия Соединённых Штатов являются демонстрацией «полного отсутствия дипломатии и её этикета».

По её словам, на ближайшем заседании Генассамблеи с участием неправительственных организаций представители ОП намерены поднять тему «дискриминации России со стороны США», а также будут требовать публичной реакции ООН на инцидент.

Неделя высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН пройдёт в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября. Как писал News.ru, десяти участникам делегации из России было отказано в выдаче виз США.

Российский МИД осудил действия американской стороны, заместителю посла Соединённых Штатов была вручена нота протеста. В Кремле ситуацию назвали тревожной и неприемлемой. Посольство США в Москве отказалось комментировать инцидент.