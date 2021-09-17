В Общественной палате назвали самый популярный фейк о выборах

Наиболее популярный фейк о выборах — видеоролик об обязательной вакцинации сотрудников избирательных комиссий и наблюдателей. После него появились даже слухи о вакцинации избирателей. Об этом сообщил руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич, передаёт РИА Новости.

Самый популярный фейк, связанный с выборами, это был смонтированный видеоролик от руководителя Роскомнадзора о том, что все участники избирательного процесса будут вакцинированы в обязательном порядке. Членов УИК, потом пошла информация о том, что и наблюдателей будут вакцинировать, в некоторых регионах говорили, что кандидатов будут вакцинировать, ну и в некоторых частях сельской местности говорили, что и избирателей будут вакцинировать, — рассказал Малькевич.

Он заявил, что это монтаж, и объяснил, что ложную информацию распространяют, чтобы отбить у граждан желание голосовать.

Ранее в Общественной палате России в первый день голосования зафиксировали около семи тысяч фейковых сообщений о выборах в Госдуму. Их опровергли сразу же.

Голосование продлится до 19 сентября, в онлайн-форме оно проходит в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. Всего используют сервис дистанционного голосования в столице 2 014 765 человек.