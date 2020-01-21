Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового состава правительства. Согласно документу, свои посты сохранили 12 министров прежнего правительства.
- Антон Силуанов — остался на посту главы Минфина РФ, снят с должности первого вице-премьера;
- Александр Новак — остался министром энергетики;
- Евгений Дитрих — продолжит занимать пост министра транспорта;
- Владимир Якушев — переназначен на должность министра строительства и ЖКХ;
- Дмитрий Патрушев — повторно занял пост министра сельского хозяйства;
- Александр Козлов — вновь стал министром по развитию Дальнего Востока и Арктики;
- Денис Мантуров — остался главой Минпромторга;
- Дмитрий Кобылкин — сохранил должность главы Минприроды;
- Евгений Зиничев — остался главой МЧС;
- Сергей Шойгу — продолжит занимать должность министра обороны;
- Сергей Лавров — переназначен главой МИД;
- Владимир Колокольцев — остался главой МВД.
Ранее NEWS.ru сообщал о подписании президентом России Владимиром Путиным указа о Первом заместителе и заместителях Председателя Правительства.
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