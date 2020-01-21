Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового состава правительства. Согласно документу, свои посты сохранили 12 министров прежнего правительства.

  • Антон Силуанов — остался на посту главы Минфина РФ, снят с должности первого вице-премьера;
  • Александр Новак — остался министром энергетики;
  • Евгений Дитрих — продолжит занимать пост министра транспорта;
  • Владимир Якушев — переназначен на должность министра строительства и ЖКХ;
  • Дмитрий Патрушев — повторно занял пост министра сельского хозяйства;
  • Александр Козлов — вновь стал министром по развитию Дальнего Востока и Арктики;
  • Денис Мантуров — остался главой Минпромторга;
  • Дмитрий Кобылкин — сохранил должность главы Минприроды;
  • Евгений Зиничев — остался главой МЧС;
  • Сергей Шойгу — продолжит занимать должность министра обороны;
  • Сергей Лавров — переназначен главой МИД;
  • Владимир Колокольцев — остался главой МВД.

Ранее NEWS.ru сообщал о подписании президентом России Владимиром Путиным указа о Первом заместителе и заместителях Председателя Правительства.

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