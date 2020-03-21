https://static.news.ru/photo/724b8eac-6c40-11ea-bbfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В нескольких регионах Приволжского федерального округа состоялись согласованные акции против внесения поправок в Конституцию РФ. Они прошли в Перми, Казани, Ижевске.

Так, пермские активисты собрали митинг в Парке камней. По словам организаторов, они уложились в требование об ограничении числа участников в 50 человек, установленное из-за ситуации с распространением коронавируса.

В Татарстане прошли две акции против поправок в Конституцию и обнуления сроков действующего президента. Так, в Казани местом для акции стал парк Петрова. По словам организаторов, накануне они получили письма от местных властей с запретом на проведение массовых мероприятий численностью более 20 человек из-за пандемии.

Территория была ограждена, внутри находились 19 человек — это выступающие и люди с плакатами. Людям выдавали маски, проверялась температура и обрабатывались руки спиртовым раствором, — рассказал «Интерфаксу» председатель реготделения партии «Яблоко» Руслан Зинатуллин.

Аналогичный митинг прошёл в посёлке Дербышки. По итогам акций были приняты резолюции, их направят в аппарат президента Татарстана и Госсовет республики.



Согласованный митинг прошёл и в центре Ижевска.

Президент Владимир Путин заявил о необходимости поменять Конституцию во время своего послания парламенту 15 января 2020 года. Изменения Основного закона были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта. За несколько недель он прошёл все формально необходимые процедуры: одобрение в Госдуме, Совете Федерации, в региональных парламентах и подписание президентом РФ. Однако в самом документе обозначено, что он вступит в силу при положительном заключении Конституционного суда (уже получено ) и одобрении на общероссийском голосовании. Оно назначено на 22 апреля.

Поправки в Основной закон устанавливают гарантии МРОТ не ниже прожиточного минимума, вводят категорию русского народа как «государствообразующего», подчёркивают суверенитет РФ и её преемственность от «Союза ССР» и упоминают «веру в Бога».

Самой последней была внесена поправка от депутата Валентины Терешковой, которая позволяет действующему президенту вновь избираться главой государства несмотря на то, что Конституция ограничивает эту возможность двумя сроками. Владимир Путин стоит у руководства страны с 1999 года, сейчас идёт его четвёртый срок на посту президента.

Ранее российские правозащитники, учёные, режиссёры, писатели и артисты выступили против внесения изменений в Конституцию. Они призвали отказаться от проведения общероссийского голосования, выразив убеждение, что сменяемость власти — «единственный мирный и легитимный способ» решить проблемы в стране, писал NEWS.ru.