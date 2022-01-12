Миссия США в НАТО: Альянс будет сдерживать агрессию России против Украины

На заседании Совета Россия — НАТО, которое завершилось в Брюсселе, представители стран Североатлантического альянса вновь выступили с заявлением о возможности противостояния с Москвой в том случае, если она решится напасть на Украину. В НАТО готовы предпринять решительные шаги при агрессии Москвы против Киева, пишет ТАСС.

Мы будем сохранять мощную оборону, будем вместе действовать, чтобы сдержать дальнейшую агрессию против Украины, — отмечается в сообщении постпредства США в НАТО.

Также сообщается, что между Россией и НАТО остались разногласия не только по Украине, но и евробезопасности, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

В частности, российские дипломаты призвали НАТО отказаться от приема Украины в свои члены, но альянс ответил отказом на идею подобного компромисса.. Заседание Совета Россия-НАТО продлилось около четырех часов.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, что любые переговоры и обсуждения по Украине не будут проходить без участия Киева. По его словам, «если Россия выберет путь дальнейшего конфликта», то Соединённые Штаты Америки, их союзники и партнёры смогут нанести огромный ущерб российской экономике. Речь также может идти об усилении восточного фланга НАТО и увеличении военной помощи Украине.