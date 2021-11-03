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В НАТО заявили о готовности войск отразить угрозу России в Балтии

04:05, 04 ноября 2021
В НАТО заявили о готовности войск отразить угрозу России в Балтии Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности войск Альянса к оперативной реакции на угрозу со стороны России. Поведение Москвы давно беспокоит Альянс, заявил его глава в эфире Эстонского телевидения.

Столтенберг сослался на «растущее присутствие» российских сил в Балтийском регионе, что и даёт повод к усилению войск НАТО.

Мы наблюдаем растущее присутствие России и значительную концентрацию российских сил в Балтийском регионе. На это НАТО отвечает растущим присутствием в регионе, одновременно наращивая участие в охране воздушного пространства, на суше и на море. Мы усилили и готовность войск, чтобы оперативно реагировать, если это будет необходимо, — заявил генсек НАТО.

Однако, добавил Столтенберг, прямой угрозы странам Балтии нет, несмотря на «растущую агрессию» со стороны России.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО стягивает свои силы к границам России на фоне призывов к её военному сдерживанию. Он также отметил, что Альянс не готов к диалогу с Москвой на равных по вопросу безопасности в Европе.

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