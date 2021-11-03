В НАТО заявили о готовности войск отразить угрозу России в Балтии

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Критические высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина привели лишь к очередным насмешкам над американским лидером. Так политолог Владимир Корнилов в беседе с «ПолитРоссией» прокомментировал упрёки главы Белого дома по поводу того, что Путин не явился лично на саммит в Глазго, посвящённый проблемам климата.

Уже стебутся немало. Кортеж Байдена из ста с лишним машин. Подсчитывают, сколько он принёс загрязнений на улицы Глазго, — отметил Корнилов. По его мнению, решение Путина и председателя КНР Си...