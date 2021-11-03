В НАТО заявили о готовности войск отразить угрозу России в Балтии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности войск Альянса к оперативной реакции на угрозу со стороны России. Поведение Москвы давно беспокоит Альянс, заявил его глава в эфире Эстонского телевидения.
Столтенберг
Мы наблюдаем растущее присутствие России и значительную концентрацию российских сил в Балтийском регионе. На это НАТО отвечает растущим присутствием в регионе, одновременно наращивая участие в охране воздушного пространства, на суше и на море. Мы усилили и готовность войск, чтобы оперативно реагировать, если это будет необходимо, — заявил генсек НАТО.
Однако, добавил Столтенберг, прямой угрозы странам Балтии нет, несмотря на «растущую агрессию» со стороны России.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО стягивает свои силы к границам России на фоне призывов к её военному сдерживанию. Он также отметил, что Альянс не готов к диалогу с Москвой на равных по вопросу безопасности в Европе.