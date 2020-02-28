https://static.news.ru/photo/d3aff12c-5a22-11ea-aa73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Lambert/Xinhua/Global Look Press

Великий герцог Люксембургский Анри в мае посетит Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы.

Могу заверить, что Великий герцог Анри приедет на празднование 9 Мая, — цитирует ТАСС министра иностранных и европейских дел Люксембурга Жана Ассельборна.

Глава внешнеполитического ведомства выразил уверенность, что предстоящие в Москве торжества по случаю юбилея Победы станут великим праздником во имя мира.

Ранее NEWS.ru писал, что страны НАТО активно обсуждают приглашения на парад Победы, отправленные Россией их руководителям. Запад пытается выработать общую позицию по этому вопросу: посылать ли официальных лиц на празднование 75-летия победы над нацистской Германией в Москве, и если да, то кого. Ситуацию осложняет то, что некоторые лидеры, судя по всему, не собираются советоваться с союзниками.