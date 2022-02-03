В Москве завершились переговоры президентов России и Аргентины

Президент России Владимир Путин и его аргентинский коллега Альберто Анхель Фернандес провели в столице переговоры, которые продлились 3 часа. По их исходу стороны организовали пресс-конференцию, на которой поделились достигнутыми договорённостями, включая сотрудничество в сфере здравоохранения, энергетики и торговых связей.

Путин поблагодарил Аргентину за то, что она стала первой страной в Западном полушарии, признавшей отечественную вакцину «Спутник V». Президент также выразил удовлетворение развитием торговых отношений между странами и сотрудничеством в инвестиционной сфере, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку.

Экономические связи между Россией и Аргентиной развиваются и по итогам прошлого года взаимный товарооборот увеличился в полтора раза, — сказал глава государства.

Он также призвал активизировать работу профильных комиссий и российско-аргентинского Совета предпринимателей, а также усилить взаимодействие в таких сферах как геологоразведка, нефтегазовая структура, возобновляемая энергетика, химическая промышленность и других.

Путин упомянул, что Росатом готов предложить Аргентине помощь в развитии ее энергетики.

Фернандес поблагодарил принимающую сторону и назвал переговоры откровенными. Он также сфокусировал внимание на том, что страны могут совместно производить не только вакцины, но и другие продукты, а обмен опытом послужит для модернизации Аргентины.

Помимо этого, он выразил желание углубить сотрудничество и полностью воспользоваться пунктами совместного договора 2015 года для постепенного углубления совместных связей.

Я совершенно уверен, что мы делаем совместный шаг вперёд для того, чтобы Аргентина и Россия углубили братские связи.

Аргентинский президент заявил, что хотел бы провести в России ещё несколько дней для дальнейшего взаимодействия, однако будет рад снова увидеться с российским коллегой на Олимпийских играх в Китае. Стороны также объявили, что вместе поедут на открытие Олимпиады в Пекине.