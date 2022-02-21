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В Москве задержана депутат Мосгордумы от КПРФ Янчук

13:58, 21 февраля 2022
В Москве задержана депутат Мосгордумы от КПРФ Янчук Елена Янчук Фото: duma.mos.ru
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В Москве задержана депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Янчук, об этом она сообщила в своём Telegram-канале. Как отметила сама народная избранница, её задержали якобы за организацию митинга.

Задержали полицейские на улице, долго не говорили зачем доставляют, потом фактически стали обвинять в организации какого-то митинга, никаких документов при доставлении не показали. Жду в ОВД Измайлово, написала Янчук.

На данный момент подробностей со стороны правоохранительных органов не поступало.

Депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину ранее решением Басманного суда Москвы на заседании  была продлена мера пресечения в виде запрета определённых действий до 29 марта. Ему запрещено покидать дом в период с 23:00 до 07:00 , при необходимости выйти требуется письменное разрешение следователя. Также члену КПРФ нельзя общаться с другими фигурантами дела, пользование средствами связи и Интернетом запрещено.

29 октября 2021 года Рашкина задержали в Саратовской области. В автомобиле, за рулём которого был парламентарий, нашли разделанную тушу лося. Коммунист объяснил, что гулял по лесу и спугнул водителя какой-то машины, а рядом с местом её стоянки он якобы обнаружил мёртвого лося. Распоряжение о возбуждении уголовного дела в отношении Рашкина отдал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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