В Москве задержана депутат Мосгордумы от КПРФ Янчук

В Москве задержана депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Янчук, об этом она сообщила в своём Telegram-канале. Как отметила сама народная избранница, её задержали якобы за организацию митинга.

Задержали полицейские на улице, долго не говорили зачем доставляют, потом фактически стали обвинять в организации какого-то митинга, никаких документов при доставлении не показали. Жду в ОВД Измайлово, — написала Янчук.

На данный момент подробностей со стороны правоохранительных органов не поступало.

Депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину ранее решением Басманного суда Москвы на заседании была продлена мера пресечения в виде запрета определённых действий до 29 марта. Ему запрещено покидать дом в период с 23:00 до 07:00 , при необходимости выйти требуется письменное разрешение следователя. Также члену КПРФ нельзя общаться с другими фигурантами дела, пользование средствами связи и Интернетом запрещено.

29 октября 2021 года Рашкина задержали в Саратовской области. В автомобиле, за рулём которого был парламентарий, нашли разделанную тушу лося. Коммунист объяснил, что гулял по лесу и спугнул водителя какой-то машины, а рядом с местом её стоянки он якобы обнаружил мёртвого лося. Распоряжение о возбуждении уголовного дела в отношении Рашкина отдал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.