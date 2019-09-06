https://static.news.ru/photo/856d7bea-8af9-11e9-a098-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачёв Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал итоги телефонного разговора президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По его словам, благодаря телефонным переговорам наметился прогресс в отношениях между двумя странами.

Судя по всему, диалог себя оправдывает, договороспособность обновлённой украинской стороны на порядок выше, чем до выборов. Добрый признак. Надеемся на лучшее, — написал Косачев на своей странице в Facebook.

7 сентября произошёл ранее неоднократно срывавшийся и откладывавшийся обмен заключёнными между Россией и Украиной. Среди выданных Киеву лиц были и моряки с задержанных в Керченском проливе судов.

Ранее News.ru писал о том, что разговор состоялся по инициативе украинских властей. Стороны дали позитивную оценку освобождению и передаче удерживавшихся в двух странах лиц. Они условились о дальнейших контактах.