Глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал итоги телефонного разговора президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
По его словам, благодаря телефонным переговорам наметился прогресс в отношениях между двумя странами.
Судя по всему, диалог себя оправдывает, договороспособность обновлённой украинской стороны на порядок выше, чем до выборов. Добрый признак. Надеемся на лучшее, — написал Косачев на своей странице в Facebook.
7 сентября произошёл ранее неоднократно срывавшийся и откладывавшийся обмен заключёнными между Россией и Украиной. Среди выданных Киеву лиц были и моряки с задержанных в Керченском проливе судов.
Ранее News.ru писал о том, что разговор состоялся по инициативе украинских властей. Стороны дали позитивную оценку освобождению и передаче удерживавшихся в двух странах лиц. Они условились о дальнейших контактах.