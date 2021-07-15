В Москве рухнул лифт с пассажирами

Два человека получили травмы при падении грузового лифта на складе на юго-востоке Москвы. Об этом заявили в пресс-службе столичной прокуратуры.
15 июля 2021 года, на территории складского комплекса на ул. Иловайской в результате падения грузового лифта с высоты примерно 5 метров пострадали двое рабочих 38 и 39 лет, — сообщили на сайте ведомства.
Отмечается, что пострадавшие госпитализированы. При этом прокуратура начала проверку инцидента. В ведомстве проверят, соблюдались ли правила охраны труда и техника безопасности и как обслуживался рухнувший лифт.
По предварительным данным, рабочие вели в шахте лифта ремонт.
Ровно месяц назад, 15 июня, на северо-востоке Москвы в одном из жилых домов произошло обрушение лифта. Кабина упала с 13-го этажа и стала причиной смерти одного рабочего. Он ремонтировал лифт.