В Москве рухнул лифт с пассажирами

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Россия предпринимает попытки сгладить напряжение в отношениях с Западом, однако «манёвры для поиска компромиссов» ограничены. Об этом говорится в докладе президента холдинга «Минченко консалтинг», политолога Евгения Минченко, сообщает РИА Новости.

Один из ключевых вызовов для России — холодная война 2.0, конфронтация с Западом по широкому фронту вопросов, а также изменение технологического уклада как такового, переход практически всех вызовов в разряд...