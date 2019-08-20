Российский сенатор Алексей Пушков похвалил президента США Дональда Трампа за слова о возвращении Москвы в «Большую семёрку» и возобновлении работы группы в формате G8.
Пушков назвал предложение американского лидера здравой и единственно верной мыслью.
Остается лишь непонятным, как это сочетается с 70 видами санкций, которые США ввели против России, — написал парламентарий на своей странице в Twitter.
При этом он посоветовал Трампу сначала отказаться от ограничительных мер, а уже потом рассуждать о G8.
Трамп считает, что Россия должна быть в составе «большой восьмерки». Здравая мысль, более того - единственно верная. Остаётся лишь непонятным, как это сочетается с 70 видами санкций, которые США ввели против России. Начать следует с отказа от санкций, а потом о G8 рассуждать.