https://static.news.ru/photo/a22e2070-9f78-11e9-9092-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков похвалил президента США Дональда Трампа за слова о возвращении Москвы в «Большую семёрку» и возобновлении работы группы в формате G8.

Пушков назвал предложение американского лидера здравой и единственно верной мыслью.

Остается лишь непонятным, как это сочетается с 70 видами санкций, которые США ввели против России, — написал парламентарий на своей странице в Twitter.

При этом он посоветовал Трампу сначала отказаться от ограничительных мер, а уже потом рассуждать о G8.

Трамп считает, что Россия должна быть в составе «большой восьмерки». Здравая мысль, более того - единственно верная. Остаётся лишь непонятным, как это сочетается с 70 видами санкций, которые США ввели против России. Начать следует с отказа от санкций, а потом о G8 рассуждать. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 20 августа 2019 г.

G7 расширилась за счёт вхождения России в 1998 году. Но после того, как в 2014 году Крым вошёл в состав РФ, страны G8 отказались приехать на саммит G8 в Сочи.

Ранее News.ru писал о том, что президент США готов поддержать возвращение России в «Большую восьмёрку». Об этом он заявил на встрече с президентом Румынии Клаусом Йохааннисом.