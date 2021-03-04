В Москве не считают дело Скрипалей закрытым

https://static.news.ru/photo/be713682-7d11-11eb-b394-96000091f725_660.jpg Фото: ukr.media/Global Look Press

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе консультаций Совбеза организации заявил, что Россия не считает дело Скрипалей закрытым и ожидает от Великобритании ответов на ранее направленные вопросы.

Для нас это дело не закрыто. У нас по-прежнему остаются десятки вопросов, которые мы направляли нашим британским коллегам. Мы найдём способ, как сделать эти вопросы вновь публичными, и будем добиваться ответов на эти вопросы, — цитирует ТАСС российского дипломата.

Небензя отметил, что некоторые страны уже сделали окончательные выводы в этой истории, основываясь на доказательства из серии highly likely.

Как сообщал NEWS.ru, в санкционный список США по оппозиционеру Алексею Навальному вошли российские граждане Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Им вменяется участие или попытка участия в действиях или транзакциях, которые могли материально способствовать или создавали риск распространения оружия массового поражения или средств его доставки. Ранее против них уже задействовали ограничения по делу Скрипалей.