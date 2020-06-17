В Москве не подтвердились случаи принуждения к онлайн-голосованию

https://static.news.ru/photo/141396ec-b0c2-11ea-9494-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ни одного случая принуждения граждан к регистрации на сайтах mos.ru и gosuslugi.ru для участия в электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ не подтвердилось в Москве. Об этом 17 июня заявил председатель штаба по наблюдению за голосованием в столице, член Общественной палаты города Илья Массух.

Были жалобы и сигналы. Мы как общественный штаб направили мобильную бригаду для проведения бесед и выяснения ситуации по четырём случаям: в библиотеку, школы и подразделение МЧС. Фактического подтверждения этим случаям нет, — сообщил ТАСС Массух.

Он добавил, что несмотря на это, была проведена дополнительная беседа о недопустимости назойливого информирования о голосовании.

Ранее департамент образования Москвы назвал фейком видео о «принуждении» учителей к участию в голосовании по поправкам в Конституцию России. Ролик опубликовали в социальных сетях в середине июня 2020 года. На записи присутствует голос, якобы принадлежащий замруководителя ведомства Марине Смирницкой, говорящей о необходимости пройти регистрацию на электронное голосование. В организации добавили, что чиновница сама разоблачила фальсификацию и предложила сравнить два голоса — свой и тот, который приписывают ей авторы лживой публикации.

Между тем уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов обратился к губернатору Александру Беглову с просьбой дать оценку фактам принуждения бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию России. Омбудсмен ссылается на многочисленные публикации в СМИ и социальных сетях, а также на сообщения депутатов законодательного собрания. По его словам, принуждение к голосованию незаконно и нарушает положения Уголовного и Трудового кодексов страны, а также саму Конституцию.

Как писал NEWS.ru, Центризбирком получил 17 жалоб на использование административного ресурса и принуждение участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию России. По информации комиссии, восемь обращений поступили из Москвы, девять — из Санкт-Петербурга. Заявители указали на «возможное принуждение к голосованию и использование административного ресурса».

Также Общественная палата получила 32 жалобы «на тему настойчивого информирования граждан об электронном голосовании» по поправкам в Основной закон РФ.

Плебисцит по поправкам пройдёт 1 июля. Президент Владимир Путин поручил провести голосование, сославшись на стабилизацию эпидемиологической обстановки в России.

Пакет поправок закрепит в Конституции понятие традиционного брака, верховенство российских законов над решениями международных органов, особый статус русского языка, социальные гарантии государства перед гражданами. Одна из внесённых поправок позволит Путину в пятый раз баллотироваться на пост президента, что невозможно при действующей редакции Основного закона.

Законопроект о поправках одобрен парламентами всех уровней и подписан президентом, но, согласно одному из положений, вступит в силу по итогам голосования 1 июля.