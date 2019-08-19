В понедельник, 19 августа, президент США Дональд Трамп вновь пытался карать несговорчивых венесуэльцев. По данным СМИ, он предложил добить Венесуэлу морской блокадой. В Москве эту идею назвали опасной и бредовой. При этом Вашингтону пригрозили санкциями в ответ на санкции.

Глубокой ночью российские информационные агентства с нескрываемым интересом цитировали новостной портал Axios. Тот со ссылкой на пять источников в администрации Трампа рассказал, что хозяин Белого дома предложил своим советникам обсудить размещение кораблей американских ВМС вдоль берегов Венесуэлы, чтобы не допустить доставки товаров в эту страну. Однако, Пентагон, если верить источникам Axios, отверг эту идею. Американские военные сочли её непрактичной, юридически несостоятельной и требующей слишком много сил со стороны ВМС.

Неужели в армии США перестали уважать «штабную культуру»? Неужели там забыли, кто является их главнокомандующим? Можно ли информацию портала Axios считать предвестников зреющегося в Пентагоне бунта против Белого дома? Или речь идёт об очередном запланированном «сливе», при помощи которых команда Трампа оценивает потенциальную реакцию мирового сообщества на решение, которое уже принято, но пока остаётся секретом. Морская блокада ведь за один день не организуется. Тем более страны с длиной побережья примерно 2000 километров. А пока пусть мир считает, что Пентагон «против».

Константин Косачёв Сергей Булкин/News.ru

Как бы там ни было на самом деле, но в Москве не стали ждать, когда Вашингтон удосужится прояснить ситуацию. За комментарием журналисты обратились к главе международного комитета Совета Федерации Константину Косачёву. Тот не стал отмалчиваться. Г-н Косачёв призвал мировое сообщество, наконец, перестать безучастно следить за тем, как американцы глумятся над международным правом.

Мне кажется, пора уже реальному международному сообществу вводить санкции за «санкции» — за экономическое принуждение к политическим действиям в угоду внешним силам. От этого уже гибнут люди, и останавливаться виновные в их гибели не собираются, — заявил российский сенатор.

Но кто гибнет от «экономического принуждения» в Венесуэле, если морская блокада пока не введена? Косачев уверен, что против венесуэльцев уже совершён полномасштабный акт экономической агрессии. Он напомнил, что в начале августа в Вашингтоне американцы сами предоставили СМИ информацию о том, что командой Трампа уже введены санкции в отношении порядка 200 физических и юридических лиц Венесуэлы. В итоге, к примеру, 300 тысяч доз инсулина, оплаченных правительством этой страны, так и не были доставлены адресату.

Полагаю, не нужно объяснять, что такое инсулин, и вряд ли он предназначался исключительно для больных венесуэльских чиновников...Как сообщают венесуэльцы, за последние два года страна не смогла осуществить десятки крупных закупок медикаментов и продовольствия из-за блокирования и даже конфискации — то есть, называя вещи своими именами, банального воровства средств по требованию США, — подчеркнул парламентарий.

Прокомментировал Косачёв и информацию о Пентагоне, который якобы раскритиковал предложение своего главнокомандующего. По мнению сенатора, американские военные, видимо, не считают эту идею реалистичной хотя бы потому, что Венесуэла — не остров Куба. А блокада явно окажется делом очень непростым, и вряд ли до конца осуществимым.

Однако даже сам факт, что такая опасная и бредовая идея (пока) отвергается по чисто техническим причинам, конечно же, вряд ли облегчает дело, — подытожил г-н Косачёв.

Дональд Трамп Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Впрочем, не только Москва публично называет идеи Трампа бредовыми. Сегодня же, аналогичные выводы звучали и из Копенгагена. Правда, речь не шла о Венесуэле. Тем не менее, Трамп умудрился достать и всегда подчеркнуто спокойных датчан, предложив купить у них Гренландию.

Это абсурдная дискуссия, и Ким Кильсен (премьер-министр Гренландии — прим. news.ru) ясно дал понять, что Гренландия не продается, так что все разговоры прекратились, — заявила в ответ премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Прекратились ли? Накануне на пресс-конференции в штате Нью- Джерси, Трамп дал понять, что отказываться от своего «абсурдного» предложения не собирается. Он заявил, что Гренландия «по сути» является датской территорией, но США её защищают, «как и значительную часть мира». Дозащищались до того, что теперь в Белом доме «со стратегической точки зрения» считают «интересной» идею выкупить самый большой остров в мире. Разумеется, с большой скидкой. Защищали ведь не бесплатно. Явно стоит задуматься остальным народам, правительства которых уверяют своих граждан в том, что Пентагон их защищает от «российской», «китайской», «иранской», «северокорейской» или иной другой придуманной в Вашингтоне же «угрозы» совершенно бескорыстно.