В понедельник, 12 августа, российские парламентарии дали чётко понять всем заинтересованным сторонам, что не шутили, когда пообещали вплотную заняться делом о вмешательстве во внутренние дела России. Сначала спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин по итогам рабочей встречи с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискарёвым сообщил, что 19 августа ситуацию во внеочередном порядке обсудит совет Госдумы. А затем в Совете Федерации рассказали журналистам, над чем сейчас вплотную работают вместе с МИД РФ.

На прошлой неделе всего два дня понадобилось всем фракциям нижней палаты парламента, чтобы стать единым целым. Правда, всего по одному вопросу. Но ощущения у депутатов явно были незабываемыми.

У нас складывается ситуация, которая требует принципиального рассмотрения и на заседании правительства, и Совета безопасности, и на экстренном собрании Совета Государственной думы. Я предлагаю в срочном порядке 19 августа провести такое заседание, — заявил на всю страну лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев на этот раз не был в настроении поспорить с коммунистами.

Мы с вами хорошо помним, что Россию многократно обвиняли во вмешательстве в выборы в Соединённых Штатах Америки, в европейских государствах, проводили расследования, но никаких убедительных доказательств предъявлено не было. Поэтому мы считаем, что имеем и юридические, и моральные основания для того, чтобы парламент России провёл своё расследование о вмешательстве в наши внутренние дела, — поддержал Зюганова Исаев.

Андрей Исаев Сергей Булкин/News.ru

В понедельник слова лидера КПРФ подтвердил и спикер ГД. По словам Володина, Пискарёву «поручено изучить имеющиеся материалы, проанализировать ситуацию и внести предложения Совету Государственной думы по рассмотрению фактов вмешательства».

Все политические фракции Госдумы настаивают на необходимости расследования фактов вмешательства во внутренние дела нашей страны. Принято решение провести 19 августа в 12:00 внеочередное заседание Совета Государственной думы, на котором мы обсудим этот вопрос, — подчеркнул Володин, добавив, что депутатами уже ведётся активная работа с различными госструктурами.

В том числе и с МИД РФ. Ведь на ковёр в Совет Федерации, как ожидается, будут вызваны послы. Сколько именно, пока неизвестно. Но без мидовцев тут явно никак не обойтись.

Будут проходить консультации с МИДом, потому что работа с диппредставительствами через МИД, как правило, проходит. Мы попросим МИД РФ проинформировать, довести до сведения. МИД России в курсе, что такая работа будет. Это очень серьёзная работа, мы должны позвать послов тех стран, с территории которых были признаки вмешательства за период работы нашей комиссии. Такие признаки были с очень разных направлений, — прояснил ситуацию глава временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

Сергей Лантюхов/News.ru

Он дал понять, что одной стране точно не удастся избежать вызова в СФ. Речь, по его словам, идёт о США. Правда, есть одно большое «но». Кого вызывать? Посол Джон Хантсман ведь подал в отставку. Об этом стало известно 5 августа. А нового президент США Дональд Трамп не спешит назначать.

Без сомнения, например, этого никто не скрывает, дело пахнет приглашением посла США. Беда в том, что его пока нет в Москве, — подытожил сенатор Климов.

Можно, конечно же, вызвать, к примеру, советника-посланника (или иного дипломата, кто сейчас замещает отсутствующего Хантсмана), но в СФ явно не собираются размениваться «по мелочам». Беда, да и только!