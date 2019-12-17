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Киев объявил о введении новых санкций против России. В частности, они будут действовать в отношении предприятий, сотрудничающих с ОПК РФ.

Как следует из постановления, опубликованного на сайте правительства, кабмин вносит на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер. Обеспечение выполнения...