https://static.news.ru/photo/8323c432-20b5-11ea-a183-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Власти РФ ожидают, что Киев изменит свою политику в отношении российских журналистов, и они смогут работать на территории Украины. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленский сам пригласил представителей российских СМИ в страну.
Были бы рады, если бы после этих слов были внесены изменения в общую практику в отношении российских журналистов, — цитирует Пескова ТАСС.
Он также добавил, что власти никак не ограничивают работающих в России корреспондентов украинских СМИ.
Ранее NEWS.ru писал, что троим сотрудникам телеканала НТВ — Сергею Савину, Александре Тонких и Алексею Чеботарёву — по разным причинам запретили въезд на территорию Украины. Под запрет также попала съёмочная группа телеканала «Звезда», членам которой закрыли въезд в страну на три года.