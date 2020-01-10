В субботу, 11 января, в Москве начались переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.
Лидеры двух государств планируют обсудить несколько внешнеполитических тем, в числе которых обстановка на Ближнем Востоке на фоне обострения конфликта США и Ирана, обстановка в Ливии и Сирии.
Также Путин и Меркель поговорят о текущей ситуации на Украине. Переговоры проходят в Кремле, передаёт РИА Новости.
Отмечается, что канцлер прибыла с рабочим визитом в Россию в сопровождении главы министерства иностранных дел Германии Хайко Мааса.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Ангела Меркель во время визита в Москву, скорее всего, подтвердит заинтересованность Берлина в реализации «Северного потока — 2» и непринятие санкций США.
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