https://static.news.ru/photo/f52e32f2-3469-11ea-a6af-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель и Владимир Путин (архивное фото) Фото: kremlin.ru

В субботу, 11 января, в Москве начались переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Лидеры двух государств планируют обсудить несколько внешнеполитических тем, в числе которых обстановка на Ближнем Востоке на фоне обострения конфликта США и Ирана, обстановка в Ливии и Сирии.

Также Путин и Меркель поговорят о текущей ситуации на Украине. Переговоры проходят в Кремле, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что канцлер прибыла с рабочим визитом в Россию в сопровождении главы министерства иностранных дел Германии Хайко Мааса.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Ангела Меркель во время визита в Москву, скорее всего, подтвердит заинтересованность Берлина в реализации «Северного потока — 2» и непринятие санкций США.