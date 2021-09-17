В Москве и Центральной России закрылись участки для голосования на выборах

В Москве и Центральной части России закрылись участки, на которых можно было проголосовать за кандидата в депутаты Госдумы РФ.

Голосование в Москве завершено: участки закрылись, электронные бюллетени больше не выдаются. Следующие 15 минут будут приниматься только те бюллетени, которые пользователи открыли в 19:59, — говорится в Telegram-канале общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

В этом году выборы проходили три дня, с 17 по 19 сентября, ежедневно с 08:00 до 20:00. Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней в 85 российских регионах.

Госдума избирается сроком на пять лет. Половина депутатов была избрана по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.

Явка на выборы в Госдуму на 18:00 воскресенья превысила 45%. Итоговая явка на онлайн-голосовании на выборах в Госдуму в Москве составила 96,5%.

Ранее стало известно, что на московских участках для голосования не было выявлено значительных нарушений: выборы прошли в штатном режиме.