В московском отделении КПРФ вступились за Рашкина

Московский городской комитет КПРФ на своём сайте опубликовал заявление в защиту первого секретаря МГК КПРФ Валерия Рашкина. Политика подозревают в незаконной охоте на лося.

В заявлении говорится о том, что произошедшее в Саратовской области является провокацией против Рашкина и представляет собой «очередное звено в длинной цепи мероприятий по борьбе власти капитала против левых патриотов и коммунистов».

Преследования и произвол в отношении наших товарищей Сергея и Андрея Левченко, Владимира Бессонова, Павла Грудинина, Сергея Удальцова, Николая Бондаренко <...> всё свидетельствует о том, что именно левые силы подвергаются наиболее последовательному и жёсткому давлению со стороны правящего режима. Срежиссированное режимом задержание <...> Рашкина используется для нового витка широкой информационной кампании по дискредитации КПРФ, уже долгое время ведущейся властями, — отмечается в заявлении.

Московские коммунисты подчеркнули, что, по их мнению, российские власти «всё отчётливее демонстрируют намерение зачистить политическое пространство от оппонентов».

Стремясь отвлечь внимание народа от провалов политики неолиберальных «преобразований», от усиления грабежа и эксплуатации трудящегося большинства, а также желая скрыть свою неспособность управлять страной, правящие круги идут по пути «закручивания гаек» и раздувания до неприличных размеров любого эпизода, позволяющего хоть в чём-то упрекнуть оппозицию, — считают коммунисты.

В заявлении также отмечается, что Валерий Рашкин занимает неизменно жёсткую позицию в отношении «власти капитала» и «неустанно борется за права народа». Всё это вызвало серьёзное раздражение у «правящей верхушки», которая пытается заставить замолчать и «политически уничтожить» коммуниста через уголовное дело.

Столичные коммунисты решительно осуждают попытку власти капитала организовать расправу над В. Ф. Рашкиным и будут последовательно вести активную борьбу в защиту нашего товарища, — резюмируют авторы заявления.

Ранее сообщалось, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов провёл закрытое совещание с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным, на котором обсудил, как партии реагировать на ситуацию с убитым лосем. Источник NEWS.ru в КПРФ рассказал, что в администрации президента довели до руководителя коммунистов свою позицию по этому вопросу и Зюганов не станет жёстко наказывать парламентария, хотя потеря им влияния может быть выгодна совершенно разным силам. Однако политику грозит дисциплинарное взыскание «за то, что в эту ситуацию попал».

В ночь на 29 октября в Саратовской области депутата Госдумы РФ Валерия Рашкина задержали за рулём автомобиля с тушей лося в багажнике. СМИ писали, что парламентарий был пьян, хотя он отказался от медицинского освидетельствования.