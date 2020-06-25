В Мосгоризбиркоме рассказали, что будет при «двойном» голосовании

https://static.news.ru/photo/9453f362-b6d3-11ea-a54f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Голоса участников дистанционного голосования по поправкам в Конституцию, попытавшихся проголосовать на обычных участках, будут учтены только один раз. Об этом заявил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов, комментируя случаи с журналистом Павлом Лобковым и экспертом движения «Голос» Василием Вайсенбергом.

Ведущему «Дождя» выдали бюллетень для голосования на избирательном участке № 141 в Тверском районе. При этом за неделю до старта плебисцита он прошёл онлайн-регистрацию на электронное голосование на сайте mos.ru. Спустя примерно час после того, как Лобков опустил бюллетень в урну, ему удалось проголосовать и через Интернет. Похожая история произошла и на участке № 1958 в Орехово-Борисово Южном с Василием Вайсенбергом, который, придя на участок, заявил, что передумал голосовать в электронной форме.

Меня подвели к дополнительному списку, предупредили об ответственности за двойное голосование и спокойно выдали бюллетень. А как должно быть на самом деле? Мне должны были отказать. Если я передумал, то должен прийти на свой участок 1 июля, когда электронное голосование уже закончилось, — объясняет эксперт.

По обоим случаям в отношении членов территориальных избирательных комиссий будут приняты дисциплинарные решения, заверили в Мосгоризбиркоме.

Гражданин Павел Лобков уже проголосовал электронно, его голос в онлайн-системе учтён. У Василия Вайсенберга остаётся возможность проголосовать электронно до 20:00 30 июня, либо он может сделать это очно на традиционном участке 1 июля, — пояснил Ермолов в комментарии ТАСС.

Он подчеркнул, что обе урны с повторно выданными бюллетенями на обоих участках опечатаны. Находящиеся в них бюллетени будут аннулированы.

Общероссийское голосование по поправкам назначено на 1 июля. Это основной день, но власти решили растянуть процедуру на неделю, объясняя это эпидемией коронавируса. При этом жители Москвы и Нижегородской области могут проголосовать онлайн.

В предлагаемом гражданам списке присутствует несколько сотен изменений. В одной из поправок упоминается Бог. Ещё одна поправка указывает на недопустимость действий и призывов к отчуждению части территории РФ.

Документом также предполагается закрепление в основном законе страны запрета для госслужащих на иностранные счета и гражданство, положения о браке как союзе мужчины и женщины, положения о русском народе как государствообразующем, положения о преемственности РФ в отношении СССР и ряд других изменений.

Среди них и инициатива, предлагающая отказ от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина. Из этого следует, что он может избираться на данный пост ещё дважды.

При этом ранее президент говорил, что власть главы государства не должна быть связана с одним человеком. По словам Путина, для развития России нужна сменяемость, но обнуление собственных сроков он поддержал.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что в досрочном голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие более 67 тысяч россиян. Это люди, которые проживают в труднодоступных и отдалённых местностях или работают на судах, писал NEWS.ru.