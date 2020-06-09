В Мосгордуме предложили вынести вотум недоверия спикеру Шапошникову

https://static.news.ru/photo/aaa46d36-aa3a-11ea-80fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девять депутатов Мосгордумы предложили вынести вотум недоверия спикеру Алексею Шапошникову. Если 23 парламентария проголосуют за недоверие, Шапошников перестанет быть председателем.

Депутаты хотят вынести вотум недоверия в связи с тем, что Шапошников отказывался предоставить документы и объяснения о том, как он получил 1,9 миллиарда рублей в 2019 году.

Также, по словам депутатов, он игнорирует представителей оппозиции.

Дума должна плотно работать с мэрией, они должны работать на равных, не должно быть ситуаций, когда Мосгордума как ненужный придаток мэрии, оформляющий её законодательные решения, в период кризиса отодвигается в сторону, — сказал депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов.

Ранее Шапошников объяснил указанный в декларации за 2019 год доход в 1,9 млрд рублей продажей 100% акций АО «Северянин», председателем директоров которого он был до избрания депутатом. По его словам, он никогда не скрывал эту информацию, а акции «приобретал на протяжении многих лет, ещё до того, как стал депутатом Мосгордумы».

Вместе с тем депутат не указал в публичной части декларации 870 млн рублей, так как, по его словам, на тот момент сделка по продаже «Северянина» ещё не была завершена.

Как писал NEWS.ru, Шапошников не намерен подавать в отставку. Ролик оппозиционера Алексея Навального об имуществе главы столичного парламента не станет веской причиной для этого, уверен депутат.