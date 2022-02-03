В Мосгордуме попросили Собянина прекратить вырубку Троицкого леса

Руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин попросил мэра Москвы Сергея Собянина незамедлительно распорядиться прекратить вырубку Троицкого леса, а также сформировать рабочую группу для конструктивного разрешения конфликта. Градоначальнику была направлена соответствующая телеграмма, текст которой есть в распоряжении NEWS.ru.

Прошу вас незамедлительно дать распоряжение о прекращении вырубки Троицкого леса и сформировать рабочую группу под председательством префекта административного округа с привлечением местных жителей и защитников экологии с тем, чтобы конструктивным путём решить все возникающие вопросы, — говорится в документе.

Депутат сообщил, что коммунисты получили большое количество обращений жителей, которые жалуются на избиения представителями ЧОП и неизвестными в гражданской одежде. В связи с этим политик попросил расследовать все случаи применения насилия, а также удалить всех охранников со стройплощадки, заменив их полицейскими.

О принятых мерах прошу сообщить мне в письменной форме, — заключил Зубрилин.

Конфликтом в Троицком лесу также занялись в Совете по правам человека при президенте. Член СПЧ Кирилл Кабанов рассказывал NEWS.ru, что совет потребует приостановить все работы по строительству школы. Также правозащитники намерены создать площадку для консультаций представителей властей и граждан.

Кроме того, он сообщил, что уже обсудил этот вопрос с председателем СПЧ Валерием Фадеевым. 7 февраля представители СПЧ намерены посетить место строительства. Кроме того, правозащитники направят запросы в прокуратуру и МВД.

Обращение в СПЧ отправил местный активист, бывший кандидат в депутаты Госдумы от Новомосковского округа Данил Махницкий. Он рассказывал NEWS.ru, что на месте строительства происходят столкновения активистов с охранниками, к людям применяют силу. При этом сотрудники правоохранительных органов никак не реагируют на происходящее, а в приватных разговорах признаются, что не могут ничего сделать, потому что «не их уровень».