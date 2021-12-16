В Мосгордуме оценили необходимость закона о домашнем насилии

Принятие закона о домашнем насилии, который предлагают в ЕСПЧ, недопустимо в России, так как это означает вмешательство в семейные дела некоммерческих организаций, заявила депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова. По словам политика, в российском законодательстве предусмотрено наказание за физическое насилие в семье, пишет «Царьград».

Это внедрение в семью некоммерческих организаций, что недопустимо, семья неприкосновенна. Если есть правонарушение, у нас есть законодательство, по которому правонарушители отвечают. Вот и всё. У меня недавно была ситуация, когда муж, у них был конфликт физический с женой, заведено уголовное дело, никаких проблем. Какие ещё вопросы? Люди сами разбираются друг с другом, — подчеркнула Стебенкова.

По её словам, в семьях бывает «что угодно». Политик пояснила: для кого-то семейный конфликт может показаться ужасным, а для некоторых семей это просто «форма разговора». Она призвала не доводить «громкие разговоры» до абсурда и не привлекать к решению таких проблем некоммерческие организации. Стебенкова подчеркнула: если семейный конфликт заходит за рамки допустимого, ответственные стороны понесут наказание в соответствии с законодательством.

Ранее политолог Екатерина Шульман сообщила, что законопроект о домашнем насилии не будет внесён в Госдуму до конца года, но требования Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) увеличивают шансы на его появление. Она рассказала, что Россия всё-таки проводит присуждённые ЕСПЧ законодательные изменения, хоть и не так оперативно, как выплачивает компенсации.