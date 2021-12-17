В Молдавии предложили объявить посла России персоной нон-грата

Председатель комиссии по вопросам помилования в администрации президента Молдавии Ион Гузун предложил объявить посла России в Кишинёве Олега Васнецова персоной нон грата, об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пост Игоря Гузуна в Facebook.

Отмечается, что он предлагает властям страны пойти на столь радикальный шаг в связи с тем, что российский дипломат принял участие в инаугурации лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

Олег Васнецов, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Молдавии, — персона нон грата. Нужно формальное решение, — написал политик.

Ранее сообщалось об отзыве молдавского посла в России Владимира Головатюка, замешанного в скандале. Глава пресс-службы Министерства иностранных дел Молдавии и европейской интеграции Даниел Водэ отметил, что этот инцидент никак не касается взаимоотношений республики с Россией.