В Минобороны Великобритании анонсировали масштабные учения в Балтике

Объединённые экспедиционные силы проведут военные учения для «демонстрации свободы передвижения в Балтике», такое сообщение со ссылкой на министра обороны Великобритании Бена Уоллеса прозвучало в эфире телеканала Sky News, передаёт РИА Новости. Объединенные экспедиционные силы — коалиция, сформированная Великобританией в 2014 году. В неё входят суда ВМС Эстонии, Нидерландов, Латвии, Литвы, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании и Исландии.

Уоллес заявил, что государства проведут предупредительные военные учения, демонстрирующие свободу передвижения в Балтийском море, — говорится в сообщении.

20 февраля министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что американские и польские солдаты начали военные учения вблизи границы с Украиной. По его словам, в манёврах задействованы военнослужащие 18-й механизированной дивизии Войска польского, а также солдаты 82-й воздушно-десантной дивизии армии США.

Как сообщил замминистра иностранных дел страны Павел Яблоньский, в Польшу могут быть направлены дополнительные подразделения армии США.