В Минобороны сообщили о выведении из строя 118 военных объектов Украины

Представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные в ходе спецоперации на Украине вывели из строя 118 военных объектов страны. Он отметил, что в их числе 11 военных аэродромов, пишет РБК.

В ходе проведения специальной военной операции российскими вооруженными силами выведено из строя 118 военных объектов военной инфраструктуры Украины, — сказал он.

Таким образом, из строя были выведены также 13 пунктов управления и узлов связи ВС, 14 зенитно-ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», пять боевых самолётов и вертолёт. В список попали ещё пять беспилотников, 18 танков, семь реактивных систем залпового огня, 41 автомобиль и пять боевых катеров.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.