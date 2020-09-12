В Минобороны РФ разъяснили цели российско-белорусских манёвров

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Совместные учения России и Белоруссии «Славянское братство» носят контртеррористический характер и не направлены против других государств. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Манёвры плановые, они проводятся с 2015 года. Решение о поведении нынешнего этапа было принято ещё осенью 2019 года.

В ведомстве подчеркнули, что после завершения учений российские военнослужащие вернутся в РФ, сообщает ТАСС.

Манёвры будут проводиться с 14 по 25 сентября под Брестом. От РФ в них будут участвовать около 300 военнослужащих и 70 единиц боевой и специальной техники. В учениях также должны были участвовать военные Сербии, но власти страны отказались от этого. Глава Минобороны Сербии Александар Вулин пояснил, что решение было принято по требованию Евросоюза.

Ранее NEWS.ru писал, что американские сенаторы обеспокоены возможностью ввода российских войск в Белоруссию. По их мнению, в этом случае республика может утратить остатки своего суверенитета, а также создастся угроза для партнёров США по НАТО в Восточной Европе.