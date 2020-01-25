https://static.news.ru/photo/f79975cc-3f74-11ea-905a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stringer/Xinhua/Global Look Press

В Министерстве обороны подтвердили информацию о «перехвате» США колонны РФ у Манбиджа в Сирии. Это произошло 14 месяцев назад, когда город был под тройным контролем. Случившееся в российском ведомстве назвали «рабочим моментом».

Искусственное нагнетание США обстановки вокруг рабочей ситуации при патрулировании в САР не способствует стабилизации, мешает военным работать. Случай «перехвата» США российской военной колонны — наглядный пример эффективности имеющихся каналов взаимодействия военных двух стран в Сирии, — говорится в сообщении Минобороны, которое публикует РИА Новости.

23 января спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри сообщил, что американские военнослужащие не пропустили российского генерал-майора в город Манбидж. Он также пояснил, что произошло это из-за отсутствия взаимопонимания между сторонами, причём это был не первый подобный случай. Джеффри подчеркнул, что ситуация разрешилась, проблема была улажена «по военным каналам».

Ранее NEWS.ru писал о том, что вооружённые силы США отказались пропустить российский военный конвой через свой контрольно-пропускной пункт в приграничном городе аль-Маликия в Сирии.