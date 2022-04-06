В Минэк Германи заявили о «новой бедности» из-за роста цен на энергоресурсы

↵

Министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек заявил, что страна столкнулась с «новой бедностью». В качестве причины он указал цены на энергоресурсы.

Германия столкнулась с «новой бедностью» из-за роста цен на энергоресурсы, — заявил глава Минэка ФРГ.

Хабек отметил, некоторых немцев уже не нужно просить экономить энергию. По его мнению, такие люди уже сейчас эти люди уверены, что «тратят лишние киловатты».

Ранее политик допускал, что отказ от российского газа поставит крест на процветании ФРГ. Хабек пояснил, что в стране нет инструментов для импорта энергоносителей другими способами.

Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер предупредил, что санкции в отношении российского газа навредят больше Евросоюзу, чем России. Он отметил, что цены в Западной Европе и мире могут драматично вырастит из-за ожидаемого недостатка.

Тем не менее, Берлине рассказали о сроках отказа от российских энергоресурсов. По мнению представителя минэкономики ФРГ Сюзанны Унград, ФРГ сможет обрести полную независимость от РФ лишь в 2024 году, но для этого потребуется «национальное приложение сил».